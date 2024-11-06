Стало известно о «списке мести» Дональда Трампа

Дональд Трамп, которого многие политики уже поздравили с победой на президентских выборах в США, составил перечень людей, которым он будет мстить после возвращения в Овальный кабинет. Об этом пишут журналисты Politico, отмечая, что в этот список мести входят они сами, сообщает Газета.ru .

Издание объясняет наличие такого перечнями прошлыми резкими высказываниями Трампа в адрес политиков и других лиц. В «списке мести» есть пока что действующий президент США Джо Байден, его сын Хантер и другие члены семьи, вице-президент и его конкурент по выборам Камала Харрис, экс-глава государства Барак Обама и другие американские политики.

В Politico также включили самих себя в такой список, считая, что Дональд Трамп негативно к ним относится, потому что журналисты отказались раскрывать свои источники.

По данным прессы и экспертов, на выборах президента США победит Дональд Трамп. Республиканец уже успел объявить себя триумфатором президентской гонки. По итогам обработки 87% бюллетеней Харрис отставала от Трампа на 5 миллионов голосов.