Стало известно о «чувствительной» уступке, на которую согласилась Украина

Возможная встреча между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом может стать площадкой для обсуждения наиболее сложных и чувствительных аспектов мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди киевских чиновников. Вместе с тем газета утверждает, что Киев уже согласился на сокращение численности армии до 800 000 военнослужащих, пишет РБК .

Как добавляет FT, в повестку дня на ожидаемом саммите Трампа и Зеленского могут быть вынесены в том числе ключевые территориальные вопросы, а также предоставление гарантий безопасности от Соединенных Штатов.

Ранее ABC News сообщило, что Украина согласилась с условиями потенциального соглашения об окончании конфликта. В Кремле заявляли, что американскую инициативу по урегулированию кризиса на Украине, состоящую из 28 пунктов, разработали на основе пониманий, достигнутых на президентском саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска, США).

