Стало известно меню обеда Трампа и Зеленского

В пятницу в Вашингтоне состоялась рабочая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, кулинарной доминантой которой стало блюдо из жареного цыпленка, сообщает РИА Новости .

Как сообщил пресс-пул администрации американского лидера, гостям предложили салат с хрустящими артишоками и фенхелем, а также основное блюдо — жаренного на сковороде цыпленка с гарниром из батата, фрикасе из сладкого горошка, рукколой и соусом айоли с розмарином.

Десертная часть включала яблоки сорта Макинтош и карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

Встреча произошла на следующий день после восьмого с начала года телефонного разговора между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.