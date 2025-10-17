Песков рассказал, кто был инициатором недавнего диалога Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что телефонная беседа между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялась по инициативе России, сообщает «Царьград».
Он добавил, что данное предложение было обусловлено результативным визитом американского лидера на Ближний Восток.
«Нами был предложен телефонный разговор, собственно, по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется», — поделился Песков.
Ранее Путин созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и обсудил возможный саммит России и США, который планируется провести в Будапеште. Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.