Песков рассказал, кто был инициатором недавнего диалога Путина и Трампа

сегодня в 18:10

Песков о разговоре Путина и Трампа: инициатива исходила из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что телефонная беседа между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялась по инициативе России, сообщает «Царьград» .

Он добавил, что данное предложение было обусловлено результативным визитом американского лидера на Ближний Восток.

«Нами был предложен телефонный разговор, собственно, по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется», — поделился Песков.

Ранее Путин созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и обсудил возможный саммит России и США, который планируется провести в Будапеште. Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.

