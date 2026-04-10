Стало известно, куда уйдет Вячеслав Гладков после возможной отставки

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова могут трудоустроить в Минэкономразвития. О том, что такой вариант обсуждается, сообщает газета «Ведомости» .

Гладков может занять пост заместителя министра экономического развития Максима Решетникова. Тот в свое время стал главой Минэкономразвития, перейдя с должности главы региона, — с 2017 по 2022 годы он был губернатором Пермского края.

6 апреля в СМИ появилась информация о том, что власти обсуждают вопрос возможной отставки Гладкова. Первый срок полномочий у него истекает осенью 2026 года, но его могут сменить раньше.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку данным новостям. По его словам, в Кремле не принято комментировать подобные кадровые слухи.

