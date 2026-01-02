Стало известно, кто станет новым главой ГУР на Украине вместо Буданова*

сегодня в 18:45

Руководителем Главного управления разведки (ГУР) при Министерстве обороны Украины вместо Кирилла Буданова* станет Олег Иващенко, возглавлявший ранее Службу внешней разведки. При этом, кто будет назначен на пост Иващенко, пока не сообщается, пишет ТАСС .

О новом назначении сообщил украинский президент Владимир Зеленский, заявив о своей встрече с Иващенко.

«С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи <…> на позиции военной разведки Украины», — написал Зеленский.

Ранее новое назначение Буданова* прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он считает, что это назначение не спасет Зеленского от печальной участи.

*Внесен в список террористов и экстремистов в России.

