Медведев: Зеленского не спасет назначение Буданова* на должность главы офиса

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что никакое назначение на должность главы офиса не спасет украинского президента Владимира Зеленского, поскольку «ему все равно не избежать печальной участи». Так он прокомментировал сообщение о предложении Зеленского возглавить его офис нынешнему начальнику Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову*, пишет ТАСС .

Медведев заметил, что «жаль, что вакансия только одна», иначе еще одну должность киевский режим «мог бы отдать» бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

«И сразу смахнуть с шахматной доски обоих возможных соперников на выборах президента. Впрочем, вряд ли это поможет тряпичной кукле с накокаинным носом. Ей все равно не жить, Карабас-Барабас отправит ее в печь», — подчеркнул замглавы СБ РФ.

Ранее Зеленский предложил Буданову* возглавить свой офис спустя более месяца после увольнения предыдущего главы Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала. Буданов* в своем Telegram-канале заявил, что принял предложение.

Зеленский сообщил, что поручил Буданову* совместно с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым и другими руководителями и ведомствами «обновить и представить на утверждение Стратегические основы обороны и развития государства, а также дальнейшие действия». Конкретные шаги не были уточнены.

Отстранение Ермака произошло после того, как 10 ноября украинские антикоррупционные органы заявили о начале масштабной операции под названием «Мидас» с целью разоблачения крупной преступной схемы в энергетике. В центре схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич, которого также называют «кошельком Зеленского». Следствие утверждает, что участники схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов. Позже были опубликованы отрывки записей разговоров, сделанных в квартире Миндича, где обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1000 часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация, что Ермак может фигурировать на этих записях под кодовым именем Али-Баба.

*Внесен в список террористов и экстремистов в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.