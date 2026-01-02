Глава ГУР Кирилл Буданов* станет главой офиса президента Украины
Фото - © Wikipedia.org
Лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что главой офиса президента станет начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Политик предложил эту должность, сообщает «Политика Страны».
Зеленский отметил, что Украина сделает упор на вопросы безопасности, развитие сил обороны. У Буданова* якобы есть опыт решения особых задач.
Президент Украины также поручил новому главе ОП вместе с секретарем СНБО и иными ведомствами обновить и передать на утверждение стратегические основы обороны и развития страны.
В середине декабря сообщалось, что экс-глава Офиса президента Андрей Ермак после отставки часто появлялся в резиденции Зеленского. Контакты между ними возобновились.
*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов в России.
