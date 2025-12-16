Ермак начал регулярно посещать резиденцию Зеленского после отставки

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после своей отставки стал часто появляться в резиденции главы государства Владимира Зеленского и возобновил с ним контакты, сообщает «Царьград» .

Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Верховной раде.

По данным издания, на прошлой неделе Зеленский возобновил телефонное общение с Ермаком. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, чьи слова приводит издание, заявил, что Ермак практически ежедневно приезжает к президентской резиденции.

Источники отмечают, что влияние Ермака пока не достигло прежнего уровня, однако он постепенно восстанавливает свои позиции. В качестве косвенного признака его возвращения к политической активности называют слухи о возможном увольнении заместителя главы офиса президента Романа Татарова, которого Ермак считает одним из инициаторов отставки.

