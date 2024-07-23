Стало известно, кого бы избрали россияне на президентских выборах в США

Согласно опросу издания «ФедералПресс» , интерес жителей России к предвыборной кампании в США остается на высоком уровне. Чаще всего респонденты надеются на победу республиканца и экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Надежду на победу Трампа выразила почти треть (31%) опрошенных. Из всех людей 22% сказали, что следят за ситуацией время от времени, а еще столько же респондентов указали, что им неинтересна предвыборная кампания в США. При этом только 8% россиян поддерживают текущего американского президента Джо Байдена.

Ранее певица Бейонсе поддержала вице-президента США Камалу Харрис и разрешила ей использовать композицию Freedom в предвыборной кампании. Известно, что исполнительница довольно щепетильно относится к правам на свои песни, но в этой ситуации сделала исключение, что говорит о серьезной поддержке Демократической партии с ее стороны.

Кандидатуру Камалы Харрис поддерживает и мать Бейонсе Тина Ноулз. Она выложила в соцсетях фото вице-президента, подкрепив его фразой: «новая, резкая, энергичная и молодая».