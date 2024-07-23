Певица Бейонсе поддержала Камалу Харрис на выборах президента США

Американская певица Бейонсе разрешила вице-президенту США Камале Харрис использовать композицию Freedom в предвыборной кампании, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

В первый раз под известную мелодию политик появилась в своем предвыборном штабе. Разрешение на использование трека Харрис получила всего за пару часов до встречи с командой.

Бейонсе довольно щепетильно относится к передаче прав на использование своих мелодий. Считается, что если артистка дала разрешение политику, то действительно поддерживает кандидата от Демократической партии.

Мать Бейонсе Тина Ноулз ранее тоже поддержала Камалу Харрис в предвыборной гонке. Женщина опубликовала фото с новым кандидатом в президенты и написала, что она «новая, резкая, энергичная и молодая».

Харрис прокомментировала президентскую гонку в США. Она отметила, что сложившаяся сейчас ситуация в стране «как американские горки».

Ранее действующий президент США Джо Байден снялся с предвыборной гонки. Было несколько причин, почему политик это сделал.