Певица Бейонсе поддержала Камалу Харрис на выборах президента США
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Американская певица Бейонсе разрешила вице-президенту США Камале Харрис использовать композицию Freedom в предвыборной кампании, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN.
В первый раз под известную мелодию политик появилась в своем предвыборном штабе. Разрешение на использование трека Харрис получила всего за пару часов до встречи с командой.
Бейонсе довольно щепетильно относится к передаче прав на использование своих мелодий. Считается, что если артистка дала разрешение политику, то действительно поддерживает кандидата от Демократической партии.
Мать Бейонсе Тина Ноулз ранее тоже поддержала Камалу Харрис в предвыборной гонке. Женщина опубликовала фото с новым кандидатом в президенты и написала, что она «новая, резкая, энергичная и молодая».
Харрис прокомментировала президентскую гонку в США. Она отметила, что сложившаяся сейчас ситуация в стране «как американские горки».
Ранее действующий президент США Джо Байден снялся с предвыборной гонки. Было несколько причин, почему политик это сделал.