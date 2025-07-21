Стало известно, когда может состояться третий раунд переговоров России и Украины
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Очередной раунд российско-украинских переговоров может состояться в Стамбуле уже на следующей неделе. Газета Independent утверждает, что встреча пройдет 23 или 24 июля, сообщает РБК.
Издание пишет, что Москва и Киев обсудят «ограниченный круг вопросов». Это будут «технические переговоры».
Ожидается, что РФ и Украина будут говорить об обмене пленными, гуманитарной помощи, безопасности инфраструктуры и охране границ.
В этом году делегации РФ и Украины встречались 16 мая и 2 июня. Они договорились об обмене пленными и телами погибших. Также стороны передали друг другу меморандумы об урегулировании конфликта.
При этом официально дата нового раунда переговоров России и Украины еще не названа. Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил Москве сесть за стол переговоров на неделе с 21 по 27 июля.