Зеленский предложил России сесть за стол переговоров на следующей неделе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев выступил с предложением к Москве провести третий раунд переговоров уже на следующей неделе, пишет РБК .

Точную дату возможного третьего раунда возобновившихся мирных переговоров между Украиной и Россией Зеленский не назвал. Однако обозначил, что предложил России снова сесть за стол переговоров на неделе с 21 по 27 июля 2025 года.

Мирные переговоры, которые были прерваны Украиной весной 2022 года, между Москвой и Киевом возобновились по инициативе президента России Владимира Путина. В первой половине мая 2025 года российский лидер предложил Киеву сесть за стол переговоров в Стамбуле 15 числа.

Российская делегация в назначенный день прибыла в Турцию, группой российских переговорщиков руководил помощник президента России Владимир Мединский, однако в этот день переговоры не состоялись. Зеленский слишком долго согласовывал состав переговорщиков, но 16 мая страны все-таки встретились в Стамбуле.

Второй раунд переговоров состоялся также на территории Турции спустя пару недель – 2 июня. Делегации обеих стран обменялись планами по остановке боевых действий и договорились обменяться военнопленными и телами погибших.