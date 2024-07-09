Виктор Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Владимиром Путиным

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. После этого в ЕС пришло письмо с описанием позиции российского лидера по переговорам, сообщает «Царьград» со ссылкой на «Европейскую правду».

По данным журналистов, в письме Орбан также заявил, что не выдвигал никаких предложений Путину. Венгерский премьер также уведомил партнеров, что высказывался по вопросу конфликта на Украине от имени Евросоюза.

Однако факт существования данного письма ставят под сомнение. Венгерский премьер-министр действительно не так давно высказывался о возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной, но такое предложение было сделано президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не Владимиру Путину.

Орбан предложил президенту Украины подумать о прекращении огня, на что получил от него отрицательный ответ.