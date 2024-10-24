Стало известно, есть ли секретные приложения к договору партнерства КНДР и РФ

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Замглавы МИД РФ Руденко: секретные приложения к договору с КНДР отсутствуют

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что никаких секретных приложений к Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР нет. Документ был ратифицирован Госдумой 24 октября, сообщает РИА Новости .

Заместитель главы МИД также отметил, что этот договор носит оборонительный характер.

Соглашение предусматривает оказание взаимной военной помощи между российской и северокорейской сторонами, если на одну из стран нападет другое государство и она окажется в состоянии войны. Это регламентировано 51-й статье Устава ООН, указал Руденко.

«Этот документ выводит отношения РФ и КНДР на уровень союзничества», — добавил замглавы российской дипломатии.

Госдума уже ратифицировала договор о российско-северокорейском сотрудничестве. Ранее этот проект внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин.