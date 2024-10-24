ГД ратифицировала внесенный Путиным договор о стратегическом партнерстве с КНДР

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Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ с Северной Кореей

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Ранее соответствующий законопроект внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

23 октября думский комитет по международным делам рекомендовал ГД ратифицировать проект. По словам руководителя комитета и лидера КПРФ Леонида Слуцкого, парламентарии приняли такое решение единогласно и ожидали ратификации договора от коллег.

По словам Слуцкого, документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и КНДР. Оно будет строиться на основе принципов взаимного уважения территориальной неприкосновенности, суверенитета, невмешательства во внутренние дела.

В МИД России заявляли, что заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и РФ станет результатом переосмысления шагов к обеспечению собственной безопасности.