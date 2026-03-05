Стала известна вероятная причина иранской атаки на аэропорт в Азербайджане

Вероятной причиной атаки иранских беспилотников на аэропорт в Нахичевани могла стать переброска азербайджанских войск к границе. Накануне Баку объявил о повышении боевой готовности армии и отменил отпуска для военнослужащих пограничных подразделений, сообщает Mash .

Азербайджан граничит с Ираном на юге. В связи с началом американо-израильской операции республика приняла участие в эвакуации иностранных граждан из исламской республики. Среди эвакуированных были и россияне.

В четверг два иранских беспилотника упали на территории Азербайджана. Пострадали 2 человека. МИД республики вызвал иранского посла, которому заявили, что Баку сохраняет за собой право на ответные меры.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.