США заранее уведомили Украину о предстоящем запуске Россией ракеты

Белый дом заявил, что консультировался с Украиной и союзниками в последние дни по поводу предстоящего запуска Россией новейшей ракеты «Орешник», пишет ТАСС .

В США заявили, что они заранее знали, что Россия запустит баллистическую ракету по цели на Украине. Они связались с Киевом и союзниками для консультации по этому вопросу.

Также в Штатах заявили, что на данный момент не видят необходимости менять собственную ядерную доктрину. Новые решения России такого рода не являются аргументом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не уведомляла страны о запуске новейшей ракеты средней дальности, так как у нее нет таких обязательств по оружию данного вида.