Песков: РФ не обязана оповещать страны о применении ракет средней дальности

Россия не обязана оповещать другие страны о том, что планирует применить ракету средней дальности, так как у нее нет соответствующих обязательств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС .

«Нет, никаких нотификаций не было, ибо у России нет такого обязательства в отношении ракет средней дальности», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, было ли направлено оповещение странам мира о планах применить «Орешник» в Днепропетровске.

Россия 21 ноября 2024 года впервые применила новейшую ракету средней дальности «Орешник» для удара по военной цели в Днепропетровске. По словам президента России Владимира Путина, «Орешник» представляет собой баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении средней дальности.

Российский лидер заявил, что применение «Орешника» является ответом на агрессивные действия США и стран НАТО в отношении страны.