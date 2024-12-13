США выделили Украине вооружения на 500 млн долларов
Вашингтон отправит Киеву снаряды для HIMARS и ПВО
Вашингтон предоставит Украине очередной пакет военной помощи на 500 млн долларов, сообщает ТАСС.
Об очередном транше военной помощи говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Киев получит боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые вооружения, системы ПВО, сказал американский чиновник.
Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о продолжении поддержки Киева для урегулирования конфликта на Украине.