США выделили Украине вооружения на 500 млн долларов

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Вашингтон отправит Киеву снаряды для HIMARS и ПВО

Вашингтон предоставит Украине очередной пакет военной помощи на 500 млн долларов, сообщает ТАСС .

Об очередном транше военной помощи говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Киев получит боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые вооружения, системы ПВО, сказал американский чиновник.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о продолжении поддержки Киева для урегулирования конфликта на Украине.