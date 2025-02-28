США выдали агреман на назначение нового посла России Дарчиева

Россия получила агреман на назначение нового посла в США Дарчиева

США одобрили назначение Александра Дарчиева на пост нового посла России в Вашингтоне. Американская сторона передала официальную ноту с агреманом в ходе переговоров в Стамбуле, сообщает МИД РФ .

Ожидается, что Дарчиев в ближайшее время отправится в американскую столицу к новому месту службы.

Александр Дарчиев является директором департамента Северной Атлантики МИД России. Его дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.

Ранее Дарчиев также работал советником и советником-посланником посольства России в США, послом в Канаде и директором департамента Северной Америки МИД России.

Российско-американские переговоры в Стамбуле прошли 27 февраля и продлились 6 часов. В ходе консультаций высокопоставленные дипломаты обсуждали нормализацию работы посольств в двух странах.

Во время стамбульских переговоров Россия также предложила США восстановить прямое авиасообщение.