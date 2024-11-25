США впервые официально признали снятие запрета для ВСУ на удары вглубь РФ

Впервые с момента, когда в Сети распространилась информация, что США сняли запрет на удары Украины вглубь России, информацию подтвердил официальный представитель Белого дома, пишет РБК .

Речь идет об ударах вглубь России американскими ракетами ATACMS.

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ дальнобойным западным оружием использовала для удара по Днепропетровску новейшее оружие средней дальности «Орешник». По словам российского лидера, это оружие неуязвимо.