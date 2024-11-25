США впервые официально признали снятие запрета для ВСУ на удары вглубь РФ
Впервые с момента, когда в Сети распространилась информация, что США сняли запрет на удары Украины вглубь России, информацию подтвердил официальный представитель Белого дома, пишет РБК.
Речь идет об ударах вглубь России американскими ракетами ATACMS.
«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ дальнобойным западным оружием использовала для удара по Днепропетровску новейшее оружие средней дальности «Орешник». По словам российского лидера, это оружие неуязвимо.