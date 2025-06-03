США ужесточают переговоры по торговым пошлинам

США в ультимативной форме потребовали от ключевых торговых партнеров представить окончательные предложения по пересмотру торговых условий уже к середине этой недели, сообщает РБК .

Согласно проекту письма, с которым ознакомилось Reuters, Вашингтон ожидает уступок по снижению пошлин, увеличению квот на американские товары, снятию нетарифных барьеров, а также обязательств в сфере цифровой торговли. Переговоры ведутся с ЕС, Японией, Вьетнамом, Индией и другими странами.

В документе содержится беспрецедентное предупреждение: даже если суды признают действующие тарифы незаконными (в настоящее время рассматривается пять исков), администрация Трампа намерена сохранить протекционистскую политику, используя «другие правовые механизмы».

«Президент продолжит эту программу в любом случае», — подчеркивается в письме.

Напомним, что первоначальный план ввести «взаимные» пошлины с 9 апреля был отложен на 90 дней. Окончательное решение должно быть принято до 8 июля. Особую напряженность вызывают переговоры с ЕС по сталеалюминиевым тарифам, с Японией — по автомобилям, с Вьетнамом — по текстилю и с Индией — по цифровым налогам.

Эксперты рассматривают такой жесткий подход как попытку создать переговорный рычаг перед саммитом G20 в конце июня. Однако риски эскалации торговых конфликтов значительно возрастают — европейские чиновники уже заявили о готовности дать симметричный ответ в случае новых американских ограничений.