Евросоюз в шоке от торгового ультиматума США, но готовится к жесткому ответу

Трамп объявил торговую войну Европе, введя пошлины 50% на все товары из ЕС

Американский президент Дональд Трамп в своем стиле взорвал мировую торговлю сенсационным заявлением о вводе 50% пошлины на весь европейский импорт, пишут «Ведомости» .

«Хватит кормить этих хитрецов!» — написал он в соцсети, обвинив ЕС в «грабеже американской экономики». По словам Трампа, «европейцы десятилетиями душили наши компании налогами и барьерами, создав чудовищный дефицит в 250 миллиардов».

В Брюсселе сначала опешили от такой прямолинейности, но быстро перешли к контратаке.

«Мы не позволим диктовать нам условия шантажом», — заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, собрав экстренное совещание. Особое возмущение вызвал намек Трампа на «ненужность переговоров» — ведь как раз на этой неделе стороны обсуждали компромисс по автопрому.

Эксперты видят в этом классический «стиль Трампа» — ставить максимальные ставки, чтобы потом торговаться.

«Он играет в покер с целым континентом. Но Европа теперь не та, что в 2018 году: у них уже готов ответный удар на 95 миллиардов», — сказал экономист Владислав Иноземцев.

По его словам, главными жертвами могут стать немецкие автогиганты и французские виноделы, а в ответ ЕС грозит заблокировать импорт американского газа и айфонов.

Интересно, что сам Трамп уже смягчил тон. Но европейцы, кажется, решили блефовать — министр экономики Германии Петер Альтмайер публично пообещал «завалить Штаты исками в ВТО».

Пока же биржи по всему миру фиксируют падение акций BMW и Volkswagen на 7-9%, а курс евро рухнул до минимума за год.