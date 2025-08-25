США усиливают борьбу с мигрантами с помощью нового автопарка

Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США намерена серьезно усилить свой автопарк, выделив на эти цели около 100 миллионов долларов, сообщают «Ведомости» .

По данным The Independent, ведомство планирует приобрести и оснастить 1000 новых внедорожников для борьбы с нелегальной миграцией.

Согласно техническому заданию, машины будут не просто куплены, а подвергнуты серьезной модификации под нужды правоохранителей. Их оборудуют спецсигналами, мощными фарами, системами громкой связи, тонированными стеклами, сейфами для оружия, а также тактическими чехлами на сиденья и фирменной графикой ICE.

Партиями по 100 машин каждые 60 дней на реализацию всего контракта уйдет почти два года. Автопарк будет сформирован из последних моделей внедорожников, разработанных специально для полиции: Ford Police Interceptor Utility, Dodge Durango Pursuit и Chevy Tahoe Pursuit 2025 года выпуска и новее.