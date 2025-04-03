США угрожают разгромить Иран к сентябрю

США планируют до сентября закончить военные операции в Иране, сообщает RT со ссылкой на Daily Express.

«Иран „исчезнет к сентябрю“, если не согласится на ядерную сделку и не начнет демонтировать свою программу», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что у Ирана остается «все меньше времени по соглашению на ядерную сделку».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ответит «мощной силой» на любую будущую «атаку или ответ» со стороны хуситов. Он добавил, что «нет гарантии, что этим все ограничится».

16 марта армия йеменских хуситов заявила, что атаковала американский авианосец Harry Truman в Красном море. По военному кораблю выпустили 18 ракет и беспилотников, утверждали мятежники. Они также угрожали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях, если удары по Йемену продолжатся.