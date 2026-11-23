Певица Светлана Лобода расплакалась на сцене в Париже, когда была вынуждена сообщить зрителям об отмене своего выступления, запланированного на вечер 22 ноября. Кадрами с площадки в соцсетях поделился один из очевидцев Степан, который присутствовал в зале. Он назвал срыв шоу печальной новостью.

На опубликованной записи артистка вышла к публике без сценического костюма — в черном свитшоте и широких серых брюках. Рядом с ней была часть команды.

Обращаясь в микрофон к залу, Лобода извинилась перед поклонниками и пояснила, что провести концерт не удастся из-за серьезных технических неполадок. Аппаратура не срабатывает, а в конструкции площадки образовались дыры, которые не позволяют открыть сцену.

«У нас дырки», — отметила певица.

Лобода призналась, что чувствует себя растерянной, поскольку впервые в жизни столкнулась с подобной нештатной ситуацией. После объявления об отмене выступления зрители в зале начали скандировать ее имя и поддержали артистку громкими аплодисментами, отчего певица не смогла сдержать эмоций и прослезилась.

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