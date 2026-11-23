Управление Росреестра по Московской области разъяснило правила оформления сараев, бань, теплиц и других хозяйственных построек. Регистрация обязательна для объектов с признаками недвижимости, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Хозяйственные постройки служат для бытовых и иных нужд: это сараи, бани, теплицы, летние кухни, навесы и погреба. Регистрировать нужно капитальные объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Чаще всего вместе с домом жители оформляют капитальные гаражи и бани.

Разборные теплицы, беседки, навесы, уличные душевые и туалеты без признаков недвижимости не требуют кадастрового учета и регистрации прав.

Для хозпостроек на участках под ИЖС, личное подсобное хозяйство в границах населенного пункта и садоводство действует упрощенный порядок: разрешение на строительство и проектная документация не нужны. Кадастровый инженер готовит технический план на основании декларации. Если государственный технический учет или техническую инвентаризацию провели до 1 января 2013 года, техплан не потребуется. Проверить аттестат инженера и его членство в саморегулируемой организации можно на сайте Росреестра в разделе «Государственный реестр кадастровых инженеров».

Заявление об учете и регистрации прав подают в Росреестр с техпланом, если он требуется, уплатив госпошлину. Регистрация права проводится одновременно с кадастровым учетом. С даты учета и/или регистрации объекты считаются завершенными и могут эксплуатироваться.

Капитальные хозпостройки запрещены на участках для огородничества и с видом использования «садоводство» как видом сельхозпроизводства. Они разрешены на участках с видами использования «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для дачного хозяйства» и «для дачного строительства». Необходимо соблюдать градостроительные регламенты, включая отступы от границ участка.

«Своевременная регистрация капитальных построек позволяет избежать юридических сложностей в будущем, обеспечив надежную защиту прав», — отметил заместитель начальника территориального отдела № 3 Олег Копылов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.