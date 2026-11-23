В Одинцовском городском округе Московской области построят загородный курорт с пятизвездочным отелем на 120 номеров, 140 виллами и центром долголетия. Гостиничный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в августе 2031 года, первых гостей принять в сентябре того же года. Курорт разместится у слияния рек Москвы и Истры, в 25 км от МКАД, на территории президенции «Монави». Площадь участка составит около 56 га.

Южнокорейский оператор LOTTE HOTELS & RESORTS в Подмосковье впервые выведет на европейский рынок свой курортный бренд LOTTE RESORT. Сегодня оператор представлен в России четырьмя пятизвездочными городскими отелями — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Владивостоке.

«Запуск первого в Европе курорта LOTTE RESORT в Подмосковье — знаковое событие для всей индустрии гостеприимства. Вместе с партнерами мы создаем место силы, где высокие мировые стандарты встречаются с искренним русским гостеприимством и передовыми технологиями заботы о здоровье. Уверен, что LOTTE RESORT Monavie станет тем самым местом, куда хочется возвращаться всей семьей из года в год», — подчеркивает основатель компании LeePrime Group Сергей Ли.

В отеле предусмотрят номера пяти категорий — от Superior до Presidential Suite. Отдельные виллы будут рассчитаны на семьи и большие компании. Для гостей также заявлены индивидуальный батлер-сервис и клубное обслуживание.

Оздоровительный комплекс Wellness Medical Retreat объединит консультативно-диагностический блок, кабинеты бальнео- и гидротерапии, акватермальную зону, спа, бассейны и фитнес-пространства. Направление The Garden Longevity будет посвящено активному долголетию и нейробиологии. Программа Sleep Well by LeePrime будет направлена на улучшение качества сна и восстановление.

На территории курорта также предусмотрены банный комплекс, открытые бассейны с пляжным клубом, рестораны и площадки для деловых и частных мероприятий. Для детей и подростков оборудуют клуб, игровые пространства, кинозалы и спортивные площадки.

«Россия обладает огромным потенциалом за пределами крупнейших городов, и важно создавать новые точки притяжения, знакомящие путешественников с природой, культурой и современными возможностями отдыха в нашей стране. Мы рассматриваем LOTTE RESORT Monavie как вклад в развитие такого предложения: международный гостиничный оператор, высокий уровень сервиса, оздоровительные программы и круглогодичная курортная инфраструктура позволят сформировать новое направление отдыха в Подмосковье, интересное как российским, так и зарубежным гостям. Уверен, что именно такие инвестиционные проекты помогают расширять географию российского туризма и укреплять его позиции на международном рынке», — отмечает инвестор проекта Артур Терисаян.

Объем инвестиций в проект оценивается в 43 млрд рублей. Его реализация, включая создание курорта, позволит организовать более 1 200 рабочих мест.