В Химках строят школу на 1100 учеников в ЖК «Большое Юрлово»

Группа «Самолет» завершила монтаж наружных сетей первой школы на 1100 учеников в ЖК «Большое Юрлово» в Химках. Строители продолжают черновую отделку и благоустройство территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Четырехэтажная школа площадью около 14 тыс. кв. метров получит универсальные и специализированные кабинеты, творческие мастерские и помещения для групп продленного дня. В здании разместят кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок с кабинетом врача и процедурной, актовый зал с эстрадой и два спортивных зала.

На втором и третьем этажах обустроят двухуровневый информационно-библиотечный центр с медиатекой, зонами изучения иностранных языков и центром детских инициатив.

На территории оборудуют футбольное поле, беговые дорожки, полосу препятствий, зоны для прыжков в длину и высоту, площадку для настольного тенниса. Для учеников разных возрастов создадут игровые и физкультурно-развивающие площадки.

ЖК «Большое Юрлово» расположен рядом с Захарьинской поймой и Митинским лесопарком. Здесь уже построены четыре жилых корпуса и наземный паркинг, работает детский сад на 350 мест. Всего проект предусматривает четыре детских сада на 1200 мест, две школы на 1100 и 1350 учеников и поликлинику.

В Подмосковье девелоперы ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, Level Group, «Брусника» и другие строят инфраструктуру вместе с жильем в рамках комплексного развития территорий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.