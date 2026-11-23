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В Подмосковье принимают онлайн-заявки на обслуживание счетчиков воды и тепла

Жители, предприниматели и организации Подмосковья могут подать заявку на обслуживание приборов учета через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-услуга позволяет обратиться в ресурсоснабжающую организацию для обслуживания приборов учета или опломбировки счетчиков воды без личного визита. Электронным сервисом уже воспользовались более 6 тыс. раз.

Услуга «Обслуживание приборов учета водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Подать заявление могут жители, предприниматели и организации.

Максимальный срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней. В течение трех рабочих дней после подачи заявления в личном кабинете появится информация о необходимости оплаты. Затем сотрудник свяжется с заявителем, чтобы согласовать удобные дату и время работ.

После одобрения заявки в личном кабинете отобразится статус «Принято положительное решение». Там же укажут детали визита специалиста.

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По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.