Трамп назвал Иран координатором атак хуситов и пригрозил «тяжелыми последствиями»

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран стоит за нападениями хуситов на американский авианосец в Красном море. Республиканец пригрозил Тегерану «тяжелыми последствиями», назвав его координатором атак йеменских мятежников, сообщает РИА Новости .

«Пусть никто не заблуждается! Сотни атак, совершаемых хуситами — зловещими бандитами и головорезами из Йемена, которых ненавидит сам йеменский народ, — все исходят от Ирана и организованы Ираном», — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social.

Американский лидер заявил, что ответит «мощной силой» на любую будущую «атаку или ответ» со стороны хуситов. Он добавил, что «нет гарантии, что этим все ограничится».

16 марта армия йеменских хуситов заявила, что атаковала американский авианосец Harry Truman в Красном море. По военному кораблю выпустили 18 ракет и беспилотников, утверждали мятежники. Они также угрожали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях, если удары по Йемену продолжатся.