США сорвали добровольный взнос РФ в бюджет Красного Креста

Россия направила в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) добровольный взнос, но он был сорван по вине США, сообщает РИА Новости .

РФ столкнулась с препятствием при осуществлении выплаты из-за санкций против «Газпромбанка», введенных в ноябре этого года. В результате платеж был сорван.

Средства, выделенные Россией, должны были направить на обеспечение потребностей населения Сирии. В МИД РФ добавили, что произошедшее — это очередной пример того, как «незаконные рестрикции наносят ущерб» не только стране, но и другим государствам и их институтам.

В ведомстве отметили, что впервые платеж в пользу МККК был сорван в 2022 году. Тогда ЕС и Швейцария приняли «незаконные принудительные меры против РФ». В МИД РФ добавили, что такая политика наносит ущерб деятельности МККК.

Ранее США дали Турции исключение из санкций против «Газпромбанка». Вашингтон разрешил Анкаре платить за российское «голубое топливо» через кредитную организацию.