Bloomberg: США дали Турции исключение из санкций против «Газпромбанка»

США разрешили Турции платить за российское «голубое топливо» через «Газпромбанк», который попал под американские санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

14 декабря стало известно, что Турция подала в США заявки на предоставление ей исключения из санкций против российской кредитной организации. После переговоров чиновники из США одобрили эти заявки.

Таким образом, Соединенные Штаты дали Турции исключение из введенных в отношении российского банка ограничений. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар подтвердил, что Вашингтон позволил Анкаре продолжать оплачивать импорт газа через «Газпромбанк».

Он добавил, что в ином случае введенные против «Газпромбанка» санкции негативно отразились бы на энергобезопасности Турции.

Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил иностранцам платить за газ не только через «Газпромбанк». Обязательства по оплате будут считаться исполненными в случае зачисления средств в рублях до 1 апреля 2025 года.