Путин разрешил иностранцам платить за газ не только через «Газпромбанк»

Иностранные покупатели российского газа до апреля 2025 года смогут оплачивать поставку ресурса не только через «Газпромбанк», соответствующий указ 19 декабря подписал президент России Владимир Путин. Документ появился на официальном сайте опубликования правовых актов страны.

«До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», — говорится в указе.

Опубликованный документ вступил в законную силу со дня его подписания и обнародования, то есть — 19 декабря 2024 года.

На фоне американских санкций против «Газпромбанка» произошли существенные изменения в системе оплаты российского газа. Сначала зарубежным партнерам предоставили возможность производить конвертацию в альтернативных российских банках с последующим переводом рублей на счет поставщика в «Газпромбанке».

Позднее механизм расчетов был дополнительно модернизирован, появилась опция привлечения посредников для перечисления средств, а также учета взаимных требований при расчетах. Российские экспортеры газа получили право засчитывать встречные обязательства иностранных компаний. Таким образом, система платежей стала более гибкой, предоставляя зарубежным покупателям различные варианты оплаты в условиях санкционных ограничений.