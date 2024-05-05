США сообщили Саудовской Аравии условие для подписания оборонного соглашения

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Соединенные Штаты подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией при условии, что она будет согласна нормализовать отношения с Израилем, сообщает РИА Новости.

По словам советника, данные вопросы относятся к «комплексному видению». Их нельзя рассматривать отдельно.

2 мая появилась информация, что Саудовская Аравия и США в ближайшие недели могут заключить оборонное соглашение. В него входит также нормализация отношений с Израилем.

Ранее сообщалось, что представители движения ХАМАС готовы отпустить 33 заложника в рамках первого этапа договоренностей с Израилем по урегулированию в Газе.