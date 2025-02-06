США рассматривают планы по переселению жителей Газы в Сомали или Марокко

США рассматривает планы по переселению жителей сектора Газа в регионы Сомалиленд и Пунтленд на территории Сомали, а также в Марокко, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский телеканал N12.

Отмечается, что «во всех трех регионах преобладает суннитское большинство».

«Суть плана „по эвакуации и реконструкции“ Газы, как его называют в Израиле, заключается в восстановлении сектора Газа под эгидой СЩА, а не в аннексии территорий», — говорится в сообщении.

В ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне президент США Дональд Трамп озвучил планы по установлению длительного контроля над сектором Газа. По его словам, такой шаг необходим для стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Это заявление прозвучало 4 февраля во время совместного брифинга после переговоров в резиденции американского президента.