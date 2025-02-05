Палестина выступила против идеи Трампа о переселении жителей из Газы

На международном форуме «Валдай» представитель Палестины при РФ Абдель Хафиз Нофаль категорически отклонил инициативу американского лидера Дональда Трампа о массовом перемещении населения Газы в другие арабские государства, сообщает ТАСС .

«Не только Палестина (против этого предложения — ред.), но и все арабские, мусульманские страны против», — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне президент Трамп озвучил планы по установлению длительного контроля над сектором Газа. По его словам, такой шаг необходим для стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Это заявление прозвучало 4 февраля во время совместного брифинга после переговоров в резиденции американского президента.

США могут рассмотреть военное присутствие в секторе Газа при необходимости, как заявил Трамп. Он также предложил финансовое решение: соседним государствам следует принять беженцев из анклава за денежную компенсацию, обеспечив их переезд в другие части региона.

В ХАМАС уже отреагировали на это предложение Трампа и заявили, что Газу без палестинцев готовят для передачи под контроль Израиля, пишет Baza.