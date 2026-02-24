США расширили санкционный список по РФ

Под санкции также попали три компаний из России и ОАЭ из-за угроз в сфере кибербезопасности.

23 февраля в Евросоюзе обсуждали 20-й пакет санкций против России. Однако глава дипломатии ЕС Кая Каллас допустила, что прогресса по обсуждению не будет.

Каллас отметила, что будет продвигать этот вопрос. При этом она не уверена, что получится согласовать кредит Украине на сумму 90 млрд евро.

