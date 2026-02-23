Каллас считает низкой вероятность утверждения 20-го пакета санкций против РФ

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас поставила под сомнение вероятность добиться прогресса 23 февраля по новому пакету санкций против РФ. При этом обсуждения все равно пройдут, сообщает РИА Новости .

23 февраля будут говорить о 20 пакете санкций против РФ. Однако прогресс по вопросу вряд ли случится .

Тем не менее, Каллас пообещала продвигать этот вопрос. Дипломат отметила, что не уверена в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что страна заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций из-за действий Украины. Она не возобновляет транзит нефти из РФ по трубопроводу «Дружба».

