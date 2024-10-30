США расширили антироссийские санкции

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Цивилева и другие заместители Белоусова попали под санкции США

США расширили санкции против России. Новые рестрикции введены в том числе против заместителей министра обороны РФ — Анны Цивилевой, Андрея Булыги, Виктора Горемыкина, Александра Фомина и Павла Фрадкова, сообщает РБК со ссылкой на американский Минфин.

Кроме того, под санкции попали компании и граждане Швейцарии, Турции, Чили, Индии, Китая и Белоруссии. Также американские рестрикции распространили на генерального директора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липу.

29 октября Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 140 австралийцев и новозеландцев, которые продвигают антироссийскую риторику в своих странах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что США навязывают Евросоюзу идею продления срока действия антироссийских санкций.