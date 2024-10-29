Россия навсегда закрыла въезд для 140 австралийцев и новозеландцев

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РФ закрыла въезд для 140 граждан Австралии и Новой Зеландии

Россия закрыла въезд для девяти граждан Новой Зеландии и 131 гражданина Австралии. В отношении указанных лиц введен бессрочный запрет на поездки в страну, сообщает пресс-служба МИД России.

Санкции затронули антироссийски настроенных фигурантов. Так, запрет на въезд в страну коснется австралийских журналистов, общественник и работников оборонно-промышленного комплекса, которые формируют в стране антироссийские настроения.

Внешнеполитическое ведомство пообещало в будущем дополнить «стоп-лист» в отношении австралийцев, объясняя это враждебной к РФ позицией официальной Канберры.

Среди граждан Новой Зеландии рестрикции ввели против руководителей Минобороны и вооруженных сил страны.