США предложили расширить «Совет мира» на Украину и Венесуэлу

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширить полномочия созданного 16 января «Совета мира» для сектора Газа, распространив его действие на урегулирование конфликтов в Украине и Венесуэле, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Идея может быть озвучена на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Один из собеседников издания предположил, что Вашингтон рассматривает новый орган как «потенциальную замену ООН» для разрешения международных кризисов.

Как отмечает газета, арабские дипломаты отнеслись к плану расширения мандата с осторожностью, аналогичную обеспокоенность выразили и их западные коллеги.

Украинский чиновник, участвовавший в переговорах с США, подтвердил, что создание отдельного «Совета мира» под руководством Трампа действительно рассматривается как одно из предложений по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в такой совет могли бы войти представители России, Украины, Европы и НАТО, а его задачей стало бы наблюдение за выполнением возможного 20-пунктового мирного соглашения.

Ранее возглавляемый Трампом совет по Газа уже вызвал вопросы о его реальных полномочиях и возможном подрыве традиционных многосторонних институтов, таких как ООН.

