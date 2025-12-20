«Проект Рассвет» в Газе стоимостью 112 млрд долларов рассчитан на 10 лет

По данным The Wall Street Journal, «Проект Рассвет» (Project Sunrise) призван за десять лет и при бюджете в 112,1 млрд долларов превратить «разбомбленный анклав в блестящий метрополис».

Согласно материалам издания, Вашингтон готов стать ключевым финансовым игроком, выделив до 60 млрд в виде грантов и выступив гарантом для международных займов. Остальные средства планируется привлечь от потенциальных доноров, включая богатые государства Персидского залива, Турцию, Египет, а также частный сектор. Авторы плана, работавшие над ним последние 45 дней и консультировавшиеся с Израилем, полагают, что через десятилетие экономика Газы станет достаточно самостоятельной для дальнейшего развития и выплаты кредитов.

Однако проект сразу столкнулся со скептицизмом. Критики, в том числе внутри американской администрации, указывают на его утопичность в текущих условиях. В плане не даны ответы на ключевые вопросы: как заставить ХАМАС сложить оружие, где будут жить 2 миллиона палестинцев во время реконструкции и как убедить международных инвесторов вкладываться в «опасную послевоенную зону». Без решения этих фундаментальных проблем «Проект Рассвет» рискует остаться лишь амбициозной концепцией на бумаге, сказано в статье.

