Тимура Миндича, у которого проходят обыски в рамках расследования ФБР, часто называют «кошельком Зеленского» и в целом приближенного к президенту Украины человека. Широко распространено мнение, что именно попытки НАБУ начать расследование в отношении Миндича летом этого года спровоцировали внесение законопроекта, который воспринят как попытка ограничить полномочия этого ведомства. Тогда это вызвало протесты и острую реакцию на Западе, в связи с чем Зеленский вынужден был отступить, и прежнее положение НАБУ было восстановлено. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

При этом считается, что ключевую роль в создании антикоррупционных органов в виде НАБУ и САП сыграли США. Теперь же появилась информация, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР касательно отмывания средств.

«Можно предположить, что вся эта кампания против Миндича — поэтапное давление со стороны США на Зеленского. Одна из причин такого давления — сделать Зеленского более сговорчивым в переговорах. Но этот вариант возможен в том случае, если США действительно настроены на урегулирование украинского конфликта и готовы учитывать российские интересы», — сказал Аджамян.

По словам эксперта, второй вариант заключается в том, что США демонстрируют не только Зеленскому, но и Европе, что, если Вашингтон захочет, у него есть разные способы давления на Киев.

«Кроме того, США могут быть обеспокоены чрезмерной концентрацией власти у Зеленского и его окружения, а также давлением на (экс-президента Украины Петра — ред.) Порошенко и других лиц, которых Офис Президента может считать политическими конкурентами. В условиях отсутствия выборов Вашингтон таким образом сигнализирует, что не позволит Зеленскому узурпировать власть», — объяснил политолог.

