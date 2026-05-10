Москвичка на Nissan Murano влетела в ресторан возле МГУ

Автомобиль протаранил суши-бар на Университетском проспекте в Москве

В Москве автомобиль Nissan Murano под управлением женщины влетел в здание ресторана возле МГУ. Фото с места происшествия опубликовал SHOT .

Происшествие случилось 10 мая на Университетском проспекте. По предварительным данным, женщина перепутала педали газа и тормоза и буквально влетела в ресторан. На опубликованных кадрах видно, что от удара передняя часть транспортного средства сильно повредилась, а оконные рамы здания погнулись, стеклопакеты покрылись трещинами.

По оперативной информации, никто не пострадал. Понесен только материальный ущерб как владелице автомобиля, так и суши-бару.

Местные жители в соцсетях уже начали шутить, что таким образом недовольная клиентка решила расквитаться с рестораном. Причины произошедшего выясняются.

