Более 200 жителей Подольска почтили подвиг Талалихина в парке Кузнечиков

9 мая в парке поселка Кузнечики более 200 жителей и гостей округа возложили цветы к памятнику легендарному советскому летчику, Герою Советского Союза Виктору Талалихину, совершившему первый в истории Великой Отечественной войны ночной воздушный таран. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Выразить благодарность за победу над фашизмом к подножию монумента пришли жители и гости округа, школьники, кадеты и волонтеры — старшее поколение, помнящее своих дедов и отцов, и молодежь, которой как священную эстафету передают память о великом подвиге предков.

Среди собравшихся — учащиеся школы № 32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка, в котором служил сам Талалихин. Ребята из кадетских классов с гордостью носят форму, символизирующую преемственность воинских традиций.

Не остались в стороне и волонтеры Подмосковья. Среди них — мама с дочерью Ольга и Вероника Масловы. Второклассница Вероника, ученица школы имени Героя Российской Федерации летчика-испытателя Н. Д. Куимова, помогает маме-волонтеру — раздает георгиевские ленты.

Особое внимание привлек Сергей Юрьев, житель микрорайона Кузнечики, бывший военный, ныне майор запаса. Он пришел в исторической форме советского летчика — как дань памяти. На груди — планка с его собственными наградами, на погонах — майорские звезды.

А вот портупея, кобура — это личные вещи деда, артиллериста Иллариона Ивановича Юрьева, прошедшего всю войну. Семья хранит эти реликвии как святыню. Рядом жена Светлана и дочь Селена, ученица 7-го кадетского класса школы № 32. Она пришла с классом, но для нее — это больше, чем школьное мероприятие. Это — семейная память.

«Память — не в камне памятника, а в сердцах тех, кто приходит сюда с цветами, с детьми, с благодарностью», — отметила жительница Подольска Елена.

