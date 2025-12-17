США подняли в небо самолеты палубной авиации у берегов Венесуэлы

Палубную авиацию США подняли в небо на фоне сообщений о вторжении, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что в воздушном пространстве находятся истребитель F/A-18E/F Super Hornet, два самолета радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что 18 декабря Трамп в обращении к нации может объявить войну Венесуэле. Ожидается, что американский лидер выступит в 05:00 по московскому времени.

Вашингтон необоснованно обвиняет венесуэльское правительство в недостаточной борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Военно-морской флот США развернул в Карибском бассейне ударную группу кораблей под командованием авианосца Gerald R. Ford, атомную субмарину и более шестнадцати тысяч военнослужащих. Начиная с сентября месяца, вооруженные силы США уничтожили в данном регионе не менее 20 быстроходных лодок, что привело к гибели более 80 человек.

