Такер Карлсон: Трамп планирует объявить войну Венесуэле

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации в Овальном кабинете, сообщают « Ведомости ».

Он отметил, что один из членов конгресса рассказал ему, что законодателей предупредили и о «неминуемой войне» с Венесуэлой.

По словам Карлсона, заявление может прозвучать уже в среду вечером (утром четверга по московскому времени).

Ранее, по данным The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву, разрешающую применение военной силы против латиноамериканских наркосиндикатов и тайные операции ЦРУ в Венесуэле. После этого в Карибский регион были переброшены значительные дополнительные силы, включая ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. Пентагон уже сообщал о начале ударов с воздуха по катерам, подозреваемым в перевозке наркотиков. Тем временем Каракас отвергает все обвинения, называя действия США актом международной агрессии и требуя освобождения захваченных танкеров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.