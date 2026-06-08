Подведены итоги весеннего сезона эковолонтерства

Врамках всероссийской акции «Зеленая весна» прошла серия экологических и просветительских активностей Сбера. Люди сдавали отходы на переработку, очищали от мусора парки, пляжи и прибрежные территории, высаживали деревья, посещали мастер-классы. Всего провели380 экологических активностей, участники которыхсобралисвыше 90 т мусора и высадили 43 тыс. деревьев.

Так, на площадках «СберПрайм Зеленого Марафона» к экологическим инициативам присоединились более 18 тыс. человек. Участники и гости марафона могли воспользоваться раздельным сбором отходов, а с помощью платформы «Сберегаем вместе» у них появилась возможность посетить мастер-классы. На этих занятиях люди изучали, зачем нужно сортировать мусор, создавали памятные вещицы из переработанного пластика и узнавали, как сегодняшние повседневные привычки сказываются на экологии в дальнейшем.

Интерес общества к подобным мероприятиям подтверждают и итоги совместного исследования Сбера и медиахолдинга Rambler&Co. Люди охотно заботятся о природе, если процесс не вызывает сложностей и все интуитивно понятно. Экологичный стиль жизни у большинства берет начало в рутинных действиях. К примеру, 74% опрошенных назвали наиболее удобным способом личного участия в охране природы именно осознанное ведение домашнего хозяйства. Для 38% ключевую роль играет наличие оборудованных пунктов приема вторсырья, мест, где легко сдать отходы, а также понятные и доступные правила участия в акциях.

Россияне стремятся поддерживать экологические инициативы, и в том числе через пожертвования. Так, 24% респондентов ответили, что пока еще не принимали участия в благотворительности, но готовы это попробовать. А 17% хорошо относятся к финансированию программ по сохранению редких видов животных, при условии что система перевода средств и отчетность фондов будут прозрачными и понятными.

Что касается ответственности за состояние окружающей среды, около половины респондентов (44%) заявили, что улучшение экологии — общая задача общества, бизнеса и государства.

«„Зеленая весна“ — не только серия экологических мероприятий. Это возможность для каждого участника увидеть, что его личный вклад — от посадки дерева до сортировки мусора — имеет значение. Проект объединяет все больше людей вокруг практических добрых дел. В этом году с нами на экологические акции вышли 114 тысяч человек, включая 15,5 тысяч сотрудников-волонтеров Сбера, что на 30% больше чем, в прошлом году. Приятно осознавать, что с каждым годом все больше людей в нашей стране осознают, что экологическая повестка должна быть не просто отдельной акцией, а частью повседневной жизни и культуры», — отметила вице-президент, руководитель дирекции по устойчивому развитию Сбербанка Марина Булова.

Опрос проводился с 14 по 21 мая текущего года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Сои охватил свыше 2000 интернет-пользователей.